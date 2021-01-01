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Курс
3 месяца

Веб-дизайн

Создайте свой первый сайт самостоятельно сразу после 3-х месяцев обучения! Станьте высококлассным специалистом и работайте на фрилансе
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Бесплатно
59 000 ₽
По нацпроекту «Демография»
Цена курса
Нацпроект «Демография» - это программа поддержки занятости населения, в рамках которой Вы можете бесплатно получить от государства возможность обучаться в одном из ведущих ВУЗов страны и получить возможность найти работу по новой профессии.

Оставьте заявку на сайте, и мы подробно расскажем как бесплатно пройти обучение.
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Что такое финансовая помощь на обучение?

Финансовая помощь – это форма поддержки граждан, имеющих желание улучшить качество своей жизни, найти новую работу, но не имеющих возможности пройти профессиональную переподготовку по новой специальности из-за отсутствия финансов. Финансовая помощь выделяется гражданам, желающим пройти курсы профессиональной переподготовки по специальности, по которой они планируют в дальнейшем работать. Финансовая помощь выделяется за счет средств национальных проектов и государственных программ через центры занятости населения. Финансовая помощь является субсидией, которую не нужно возвращать, если она потрачена на образовательные цели.

Кому подойдет этот курс

Новичкам
в веб-дизайне
Получите все необходимые знания для уверенного старта, научитесь создавать качественный визуал и сформируете свое портфолио для презентации будущим клиентам
Действующим веб-дизайнерам
Сможете углубить знания в веб-дизайне. Узнаете, как провести анализ целевой аудитории для создания эффективных сайтов под бизнес-задачи
Дизайнерам на фрилансе
Прокачаете навыки в вебе, повысите качество своих работ и поймете, как правильно выстраивать работу с заказчиками
и презентовать идеи

Программа курса
«Веб-дизайн»

7 модулей, 29 онлайн-уроков
Модуль 1. Веб-дизайн и этапы разработки сайтов
Тема 1.1. Веб-дизайн: практика и инструменты
  • Введение в профессию
  • Основные определения
  • Виды сайтов
Тема 1.2. Этапы разработки сайта
  • Исследование и работа с заказчиком
  • Структура, прототип и макет
  • Техническое производство
Тема 1.3. Особенности разработки сайтов
  • Публикация сайта в интернете
  • Фронтенд (HTML, CSS, Javascript)
  • Бекенд (CMS, самописные движки)
  • Домен и хостинг
  • Сдача макета в разработку
Тема 1.4. Дизайн-система

Модуль 2. Графический дизайн. Figma
Тема 2.1. Графический редактор Figma: интерфейс и функционал
  • Обзор программы
  • Основные инструменты
Тема 2.2. Графический редактор Figma: создание макета
  • Сетка
  • Грид
  • Цветовые стили, шрифт
  • Компоненты
Тема 2.3. Библиотеки, live device preview, плагины, экспорт объектов
  • Что такое библиотеки?
  • Предварительный просмотр
  • Плагины и экспорт объектов
Тема 2.4. Графический дизайн: композиция и сетки
  • Основные определения
Тема 2.5. Графический дизайн: виды сеток и расположение элементов
  • Примеры использования различных видов сеток
Тема 2.6. Теория цвета и подбор контента
  • Всё о цвете и его подборе
  • Как правильно выбрать фотографии
  • Влияние изображений на дизайн
Тема 2.7. Типографика. Классификация и анатомия шрифтов
  • Классификация шрифтов. Как шрифт передает настроение
  • Анатомия шрифта: кернинг, трекинг, интерлиньяж, шрифтовые пары
Тема 2.8. Типографика. Редактура. Верстка
  • Редактура: дефис, тире, кавычки, висящие союзы
  • Верстка текста: абзацы, перенос
  • Иерархия и как работать с типографикой на сайте
Тема 2.9. Типографика. Коммерческие и некоммерческие шрифты
Тема 2.10. Сервисы для типографики
  • FontFaceninja, Google Fonts, Typetoday
  • Ошибки дизайнеров в типографике
Модуль 3. UX и аналитика
Тема 3.1. Составные части UX
  • Основные определения
  • Составные части UX
  • Информационная архитектура и иерархия
  • Пользовательские сценарии
Тема 3.2. Проектирование взаимодействия
  • Основные определения
  • Проектирование взаимодействия
  • Формы и интерфейсы с полями
  • Визуальный дизайн и UI-кит
  • Ошибки в визуальном дизайне при отрисовке интерфейса
Тема 3.3. Юзабилити-тестирование
  • Digital-гайдлайны
  • UX-аналитика: юзабилити-тестирование
  • UX-аналитика: карты кликов и карты ссылок в Яндекс.Метрике
  • UX-аналитика: сегменты в Яндекс.Метрике
  • Пирамида Гаррета в UX
Тема 3.4. Mind map и прототип сайта
  • Создание mind-map
  • Прототипирование сайта
Тема 3.5. UX-практика: mind map интернет-магазина
Тема 3.6. UX-практика: создание прототипа интернет-магазина

Модуль 4. Адаптивный дизайн. Анимация интерфейса
Тема 4.1. Дизайн и адаптивность. Правила дизайна
  • Создание дизайн-макета сайта
  • Применение правил дизайна на готовом прототипе
  • Раскроем подробнее вопросы стилистики и дизайн-системы
Тема 4.2. Адаптивный дизайн сайта
  • Адаптивный дизайн. Изменение поведения элементов и разрешений
  • Исследования для адаптивного дизайна
  • Разрешение и сетка
  • Логическое и физическое разрешение экранов
  • Типы вёрстки
Тема 4.3. Адаптация интернет-магазина

Модуль 5. Анимация в веб-дизайне
Тема 5.1 Анимация. Общие принципы
  • Микро- и макроанимация
  • Софт для создания анимации
  • Protopie, Principle, Figma, After Effects
Тема 5.2 Анимация элементов на сайте
  • Анимация прелоадера
  • Анимация перехода от страницы к странице
  • Анимация формы регистрации
  • Передача анимации в разработку
Тема 5.3. Анимация. Передача макета в разработку
Модуль 6. Конструкторы сайтов
Тема 6.1. Конструкторы сайтов: функционал, достоинства, недостатки
  • Конструкторы сайтов: Tilda и LP Gener
  • Конструкторы сайтов: uKit и Wix
  • Конструкторы сайтов uCoz и Nethouse
Модуль 7. Брендинг. Создание логотипов
Тема 7.1. Брендинг и позиционирование
  • Что такое бренд. Составляющие бренда
  • Влияние бренда на человека
  • Роль выкладки товаров, дизайна витрин и дизайна сайтов/баннеров/приложений
  • Составляющие фирменного стиля бренда
Тема 7.2. Создание логотипов
  • Логотип. Создание логотипа
  • Создание простых шрифтовых логотипов
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Преподаватели курса

Костина Дарина
Преподаватель и автор курсов по дизайну и созданию сайтов. Эксперт в области профессиональной дизайн-упаковки бизнеса с опытом работы более 8 лет. Основатель и владелец дизайн-маркета Karma и руководитель различных проектов в области веб-дизайна - логотипы, брендинг, иллюстрации, лэндинги.

Чему вы научитесь после курса?

Сможете самостоятельно создавать макет дизайна сайта в Figma
Узнаете, как создавать модульную сетку и сетку для мобильных устройств
Сможете разрабатывать и визуализировать различные пользовательские интерфейсы
Поймете, как подбирать лицензированный контент для дизайна
Научитесь разрабатывать дизайн-концепцию
Научитесь разрабатывать UX/UI дизайн
Научитесь разрабатывать анимацию для веб-сайта
Научитесь создавать шрифтовые логотипы
Главный результат обучения –
вы научитесь эффективно использовать инструменты
веб-дизайна

Поможем в выборе!

Если у вас есть вопросы о вашем будущем обучении, напишите нам или спросите по телефону
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Профессия
«Веб-дизайнер»

Кто такой веб-дизайнер?

Веб-дизайнер — это ИТ-специалист, который отвечает за создание удобного и привлекательного веб-сайта в интернете, чтобы заинтересовать как можно большее количество пользователей.

Хороший веб-дизайнер обладает творческими, графическими  техническими навыками, чтобы иметь возможность визуализировать то, как сайт будет выглядеть (графический дизайн сайта) и как он будет функционировать (преобразование дизайна в рабочий сайт). Он проектирует и создает интерфейс, продумывает внешний вид и навигацию веб сайтов, принимает решения, где разместить текстовый контент и различные графические элементы.

Обязанности веб-дизайнера

Для того чтобы разработать функциональный и привлекательный веб-сайт для клиента, веб-дизайнеры решают следующие задачи:
1. Обсуждение творческих идей с клиентами.
2. Визуализация общей концепции сайта.
3. Подготовка дизайн-планов и представление структуры сайта.
4. Создание образцов страниц, включая цвета и шрифты.
5. Создание визуальных образов для веб-сайтов и обеспечение их соответствия бренду.
6. Разработка макета веб-страницы.
7. Тестирование и улучшение дизайна сайта.
8. Проведение юзабилити-тестирования, чтобы убедиться, что веб-сайт соответствует
потребностям целевой аудитории.
9. Поддержание внешнего вида веб-сайтов за счет соблюдения стандартов содержания.
10. Написание и редактирование контента сайта.

Ключевые навыки веб-дизайнера

Чтобы построить успешную карьеру в веб-дизайне, необходимо развить следующие навыки.

1. Свободное владение языком компьютерного программирования
 Всем веб-дизайнерам необходимо знать основные языки программирования, такие как HTML, многие также используют SQL, JavaScript и другие языки.

2. Креативность
 Веб-дизайнеры несут ответственность за разработку сайтов с оригинальным внешним видом, отвечающим потребностям клиентов. Креативные навыки позволяют веб-дизайнерам разрабатывать новые интересные способы передачи концепций обмена информацией.

3. Внимание к деталям
Поскольку веб-дизайнеры используют код, чтобы веб-сайты выглядели и функционировали определенным образом, они должны уметь фокусироваться на мелких деталях и выявлять ошибки.

4. Графический дизайн
Веб-дизайнеру необходимо владеть программным обеспечением для графического дизайна, включая Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и другими инструментами визуального дизайна.

5. Поисковая оптимизация
Веб-дизайнер должен хорошо понимать принципы поисковой оптимизации для того, чтобы получать как можно больше органического трафика на сайт.

    Где может работать веб-дизайнер?

    Веб-дизайнеры могут работать внутри компании, заключать контракты с агентствами или управлять собственным бизнесом. Многие веб-дизайнеры работают внештатно на сайтах фриланса, где размещают свое портфолио.

      Сколько зарабатывает веб-дизайнер?

      Веб-дизайнер зарабатывает в среднем 50 000 рублей в месяц. Заработная плата может зависеть от стажа (junior, middle, senior), специализации, образования и географического положения. Например, веб-дизайнер с опытом в создании анимации или UX-дизайне может получать в несколько раз больше, чем человек, квалифицирующийся на создании простых лендингов. Самые высокие ставки в Москве, в среднем около 80 000 рублей в месяц.
      И получите профессию будущего!
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