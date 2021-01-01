Кто такой веб-дизайнер?



Веб-дизайнер — это ИТ-специалист, который отвечает за создание удобного и привлекательного веб-сайта в интернете, чтобы заинтересовать как можно большее количество пользователей.



Хороший веб-дизайнер обладает творческими, графическими техническими навыками, чтобы иметь возможность визуализировать то, как сайт будет выглядеть (графический дизайн сайта) и как он будет функционировать (преобразование дизайна в рабочий сайт). Он проектирует и создает интерфейс, продумывает внешний вид и навигацию веб сайтов, принимает решения, где разместить текстовый контент и различные графические элементы.

