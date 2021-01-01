Чтобы построить успешную карьеру в веб-дизайне, необходимо развить следующие навыки.
1. Свободное владение языком компьютерного программирования
Всем веб-дизайнерам необходимо знать основные языки программирования, такие как HTML, многие также используют SQL, JavaScript и другие языки.
2. Креативность
Веб-дизайнеры несут ответственность за разработку сайтов с оригинальным внешним видом, отвечающим потребностям клиентов. Креативные навыки позволяют веб-дизайнерам разрабатывать новые интересные способы передачи концепций обмена информацией.
3. Внимание к деталям
Поскольку веб-дизайнеры используют код, чтобы веб-сайты выглядели и функционировали определенным образом, они должны уметь фокусироваться на мелких деталях и выявлять ошибки.
4. Графический дизайн
Веб-дизайнеру необходимо владеть программным обеспечением для графического дизайна, включая Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и другими инструментами визуального дизайна.
5. Поисковая оптимизация
Веб-дизайнер должен хорошо понимать принципы поисковой оптимизации для того, чтобы получать как можно больше органического трафика на сайт.